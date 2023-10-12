انت الان تتابع ارتفاع حصيلة الضحايا الأمريكيين في الهجوم على إسرائيل إلى 27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 6:03 مساءً

أعلن المتحدثُ باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي"، اليوم "الخميس"؛ ارتفاعَ حصيلة الوفيات بين المواطنين الأمريكيين في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل السبت الماضي، إلى 27. وأوضح "كيربي" أن الولايات المتحدة ستبدأ من غدٍ تسييرَ رحلات طيران عارض من إسرائيل إلى أوروبا؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: أن الإدارة الأمريكية تستعرض خيارات أخرى لمساعدة الأمريكيين على المغادرة برًّا وبحرًا.

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