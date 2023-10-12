شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للحد من الكوارث.. "الدفاع" تنظم ملتقىً توعويًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الدفاع، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 13 أكتوبر من كل عام كمناسبة، لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها، والتعامل مع نتائجها، إلى جانب إذكاء الوعي العالمي بالإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة للحد من مخاطرها والحماية من آثارها.

ونظمت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لتميز الأعمال في وكالة الوزارة لخدمات التميز في الرياض، اليوم، ملتقى "اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث"، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البِياري، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة من عسكريين ومدنيين.

أهمية إدارة المخاطر

سلط الملتقى الضوء، عبر سلسلة من ورش العمل، على أهمية إدارة المخاطر والاستعداد للأزمات، وكيفية اتخاذ إجراءات مستدامة لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية.

عقب ذلك، دشن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البِياري، الأركان التوعوية المعنية بالتثقيف حول الحد من مخاطر الكوارث.

وأكد مدير الإدارة العامة لتميز الأعمال عبدالعزيز العمار، أن إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام تمثل خط الدفاع الثاني والمُمكن الرئيسي لخط الدفاع الأول لإدارة العمليات التشغيلية في وزارة الدفاع وفق أفضل الممارسات الدولية.

الحد من المخاطر

بعد ذلك، ألقى البِياري، كلمة أكد فيها أهمية التوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وتعزيز الجهود للحد منها والحماية من آثارها دعماً لجهود الوزارة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات مستدامة لتعزيز القدرات على الحد من المخاطر والكوارث.

ونوه بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مجلس المخاطر الوطنية وما يمثله من تأكيد القيادة الرشيدة على المضي قدمًا في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة بنظرة شاملة لكل جوانبها.

وأوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن لدى وزارة الدفاع لجنة تشرف على أعمال إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام لتقديم الدعم والتوجيه واتخاذ القرارات المناسبة، كما أن لديها إطار عمل ممنهج ومتوائم مع المتطلبات التشريعية الصادرة من قبل مجلس المخاطر الوطنية، وهيئة الحكومة الرقمية والمعايير الدولية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وأكد خالد البِياري، الانتهاء من إعداد خطط استمرارية الأعمال وبناء سجلات مخاطر مكتملة على مستوى وكالات وزارة الدفاع.

واختُتم الملتقى بتكريم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية لمنسوبي الإدارة العامة لتميز الأعمال بوكالة الوزارة لخدمات التميز، ومسؤولي وسفراء إدارة المخاطر بوزارة الدفاع.