شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الحاضرون في اللقاء

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية ناصر بن عبد العزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ حمود المبارك حمود الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.