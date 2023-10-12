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محمد الفلاح - القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا اليوم في لقاء ودي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا اليوم في لقاء ودي، يخوض منتخب مصر مباراة ودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2023 ضد منتخب زامبيا، في معسكره الإعدادي الذي يقام بالإمارات.

هذه المباراة التحضيرية الثالثة للفراعنة قبل كأس إفريقيا، حيث خاض المنتخب المصري مباراتين، الأولى ضد منتخب جنوب السودان في يونيو وانتهت بالفوز بثلاثة أهدافٍ نظيفة، قبل أن يلاقي منتخب تونس ويخسر بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

ويواجه منتخب مصر نظيره الزامبي على ملعب ” هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، بجانب خوض المباراة الثانية أمام منتخب الجزائر في الأسبوع المقبل، وذلك ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية التحضيرية لكأس إفريقيا 2023

موعد مباراة مصر وزامبيا هو الخميس 12 أكتوبر 2023 استعدادًا لتصفيات كأس العالم ولانطلاق كأس أمم إفريقيا 2023.

المباراة التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد ستنطلق في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية

قنوات "أبوظبي الرياضية" هي الناقلة مباراة مصر وزامبيا الودية عبر شاشة قناة "AD Sports HD 1" المتاحة مجانًا للجماهير العربية من المحيط إلى الخليج.

ومن المتوقع أن تنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية المباراة أيضًا ولكن من لا يوجد تأكيد المعلومة حتى الآن.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية

يمكنك مشاهدة قناتي أبو ظبي الرياضية 1 وأون تايم سبورت من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر التردد التالي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.



تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تشكيل منتخب مصر ضد زامبيا

يتوقع أن يختار روي فيتوريا، تشكيل منتخب مصر اليوم لمواجهة منتخب زامبيا في ودية المنتخبات على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل منتخب زامبيا ضد مصر

يأتي تشكيل منتخب زامبيا المتوقع لمباراة منتخب مصر اليوم في ودية المنتخبات 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكتور شابو.

خط الدفاع: سامسون مكانداوير، جون شيشيمبا، مابيكا، برايد موانسا.

خط الوسط: موسوندا، كيلفن كامبابا، يوشوا موتال، باتسون كواتين.

الهجوم: باتسون داكا، ساكالا.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وزامبيا الودية؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وزامبيا عبر الموقع الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية.

كما ستقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك".

بلاد الفراعنة عانت من هزيمة مخيبة للآمال أمام تونس في التوقف الدولي الماضي وديًا أثارت الكثير من الانتقادات للمدرب روي فيتوريا وتفرض عليه بعض الضغوطات في هذا التوقف.

هذه المرة يدخل المنتخب المصري كامل الصفوف لمعسكر أكتوبر، بعد أن غاب عديد اللاعبين في معسكر سبتمبر وأبرزهم لاعبي الأهلي نظرًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

بعد مواجهة زامبيا، ستجد مصر نفسها في مهمة صعبة أمام منتخب الجزائر وديًا أيضًا، في التجربة الأخيرة قبل انطلاق تصفيات المونديال في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وكان فيتوريا قد أعلن أنه لا يستهدف الفوز على زامبيا أو الجزائر، إنما يستهدف الاستفادة الفنية من المباراتين وتجربة بعض الأفكار الجديدة قبل المباريات الرسمية الهامة.