شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة مصر وزامبيا الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد زامبيا بفوز منتخب مصر بهدف دون رد في إطار المباراة الودية التي جمعت الفريقان اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجارى.

وانطلقت مباراة مصر وزامبيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة في المواجهة التي كانت على ستاد هراع بن زايد في الإمارات.

ملخص ونتيجة مباراة مصر وزامبيا

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا المنتخبين حيث لم تأتي فرص قوية من جانب المنتخبين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من المباراة قام المدير الفني روي فيتوريا بإضافة أكثر من لاعب ولكن مر الوقت دون جديد وفي الدقيقة الرابعة والتسعين سجل حمدي فتحي الهدف الأول لتنتهى المباراة بفوز مصر بهدف دون رد.