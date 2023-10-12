شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على زامبيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة منتخب مصر القادمة وذلك بعد الفوز على حساب منتخب زامبيا التي كانت اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وتقرر إقامة مباراة مصر القادمة ضد الجزائر يوم 16 أكتوبر الجارى في إطار المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبين على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على حساب منتخب زامبيا بهدف دون رد عن طريق حمدي فتحي بضربة رأس قوية في الدقيقة الرابعة والتسعين.