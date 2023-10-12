شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. منتخب الجزائر يدعم فلسطين أمام الرأس الأخضر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت مباراة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم لفتة طيبة من قبل لاعبى محاربى الصحراء قبل انطلاق مواجهة الرأس الأخضر الودية التي ستجمع المنتخبان اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجارى.

منتخب الجزائر يدعم فلسطين أمام الرأس الأخضر

وظهر لاعبى منتخب الجزائر وذلك بعد دخولهم ارتداء الوشاح الفلسطيني من أجل دعم فلسطين للأحداث الجارية في الوقت الحالى.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الرأس الأخضر في مواجهة ودية تجمع الفريقان اليوم ثم يواجه رفقاء رياض محرز المنتخب المصري يوم 16 أكتوبر الجارى.