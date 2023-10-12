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بالصور.. منتخب الجزائر يدعم فلسطين أمام الرأس الأخضر

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محمد الفلاح - شهدت مباراة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم لفتة طيبة من قبل لاعبى محاربى الصحراء قبل انطلاق مواجهة الرأس الأخضر الودية التي ستجمع المنتخبان اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجارى.

منتخب الجزائر يدعم فلسطين أمام الرأس الأخضر 

وظهر لاعبى منتخب الجزائر وذلك بعد دخولهم ارتداء الوشاح الفلسطيني من أجل دعم فلسطين للأحداث الجارية في الوقت الحالى.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الرأس الأخضر في مواجهة ودية تجمع الفريقان اليوم ثم يواجه رفقاء رياض محرز المنتخب المصري يوم 16 أكتوبر الجارى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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