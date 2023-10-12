بمناورة تكتيكية.. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، حصتَه التدريبية في ملعب النادي الرديف؛ تحضيرًا لمواجهة الطائي في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانطلقت تمارين أبيض العاصمة بإحماء وتسخين ولياقية مكثفة، عقب ذلك طبق اللاعبون جملًا فنية منوعة، واختتمت التدريبات بمناورة تكتيكية ركز من خلالها المدرب على تطبيق عدة جمل تكتيكية.

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