بهدف "حمدي فتحي".. مصر تكسب ودية زامبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - كسب المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره الزامبي بهدف في الوقت القاتل من عمر اللقاء الودي، الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن استعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، وتصفيات كأس العالم 2026.

واقتنص المصري حمدي فتحي هدف الفوز الوحيد لمنتخب "الفراعنة" بتسديدة رأسية رائعة، في الوقت القاتل عند الدقيقة الرابعة المحتسبة بدل الضائع من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة العين الإماراتية.

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