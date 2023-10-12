انت الان تتابع "المطيري": جمعيات السكر نجحت في رفع التوعية بالمرض وتخفيف آثاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

حذّر عبدالله خلف المطيري رئيس مجلس جمعية "سكر" للتوعية بعنيزة من بعض الممارسات التي تضاعف احتمالات الإصابة بمرض السكري مثل النظام الغذائي والنمط المعيشي وغيرها من الممارسات التي أصبحت سلوك حياة يتسبب بنتائج عكسية.

وفي التفاصيل، أكد "المطيري" أن المبادرات الصحية التثقيفية رفعت الوعي لدى المواطنين، موضحاً: نحن من أوائل الجمعيات التي تُقدّم بعض الخدمات الاستثنائية للمرضى.

وقال: "في جمعية سكر نفذنا كثيراً من الخطط، فدورنا ليس صرف الأجهزة فقط بل نستهدف التحذير قبل الإصابة وبحث المسببات المحتملة، فهدفنا ليس المصاب فقط بل المعافى كذلك نحاول تثقيفه من الممارسات السلبية والبعد عن الأكل غير الصحي خاصة الإصابات الناتجة عن سلوك الغذاء مثل السمنة والبعد عن النشاط البدني".

وأضاف: "قدمنا للمصابين الأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجونها، فنحن نساند جهود وزارة الصحة فدورنا مكمل لهم، وللوزارة دور كبير ترجمته الحملات وغيرها".

وتابع: "زوّدنا المرضى بأجهزة قياس السكر العشوائي وأجهزة قياس السكر بدون وخز التي تُمكّن المصاب من معرفة مستوى السكر في الدم إلكترونياً في أي وقت دون الحاجة إلى الوخز المتكرر للإبر بالطريقة التقليدية".

وقال: "كذلك نقيس السكر التراكمي للمصاب والذي يعطي متوسط الجلوكوز في الدم خلال الثلاثة أشهر السابقة حيث يتم متابعة المصاب خلال هذه الفترة ثم إعادة الفحص السكر التراكمي بعد ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كان الجدول الغذائي والعلاج المقدم للمريض كان مناسباً أم لا".