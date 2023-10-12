شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الغذاء والكساء في عدة دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، أمس، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد.

ويهدف البرنامج إلى توفير الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجاً من الفئات المتضررة بالعاصمة أنجيمينا وأقاليم البطحاء قيرا، و مايو كيبي، وشاري باغرمي، وحجر لميس، والبيرة، يستفيد منه 150.000 فرد.

توزيع الأغذية والكساء

كما وقّع المركز مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، مشروع "كنف 2" لتوزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين و الأسر الأكثر احتياجاً بالمجتمع المستضيف في لبنان.

وسيتم من خلال المشروع توزيع 31.050 قسيمة شرائية على المستفيدين لكي يتمكنوا من شراء ملابس الكسوة الشتوية عن طريق المتاجر المعتمدة بما يتناسب مع احتياجاته، يستفيد منه 31.050 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين و275 ألف ريال سعودي.

ووزع المركز أمس الأول 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية تشك التابعة لولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.