شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يرعى حفل تدشين مشاريع أمانة المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، اليوم ، حفل تدشين ووضع حجر أساس مشاريع الأمانة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، ووكيل إمارة المنطقة، عادل بن صالح آل الشيخ.

واشتملت المشاريع على 16 مشروعًا تنموياً جديداً ووضع حجر أساس لمشاريع تنموية مستقبلية سيتم تنفيذها في مدينة حائل.

متابعة المشاريع المنفذة والقائمة

افتتح سمو أمير حائل، حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن، بعد إنهاء أعمال التطوير والتأهيل فيها، تماشياً مع برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن.

كما اطلع سموه خلال جولة في المسار على أركان مشاريع أمانة المنطقة المنفذة والقائمة والمستقبلية، والتي منها: مشروع طريق الملك عبدالعزيز ، ومشروع مدخل حائل الشرقي - طريق حائل القصيم ، ومشروع مدخل طريق المطار ، ومشروع مدخل حائل الجنوبي - طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ومشروع مدخل حائل الشمالي - قصر أجا ، ومنتزه الفجر.

بالإضافة إلى الإضاءة الجبلية على جبال أجا ، ومنتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد ، وجسر وادي الأديرع بجوار المدينة الحضرية ، وحديقة حي الشبيلي ، وحديقة الورود ، وتطوير طريق علي الجميعة.

توقيع عقود استثمارية

إثر ذلك شهد سموه مراسم توقيع عقود استثمارية في منتزه مشار ، ومدينة الأنعام.

بعدها رعى حفل تسليم الصكوك والوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان بحائل، والذي شمل عدداً من المستفيدين والمستفيدات بحضور مدير فرع الإسكان بالمنطقة، المهندس فوزان الفوزان.

وأكد سموه في تصريح صحفي أن مناطق المملكة تشهد طفرة تنموية متقدمة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وقال : "إن الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ستقفز من خلاله مناطقنا مستقبلاً إلى مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية لمستوى جودة الحياة.