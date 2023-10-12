شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الشرطة تباشر واقعة ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها لعنف أسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها للتهديد والحبس في المنزل من قبل والدهم، فقد باشرت الجهات الأمنية الواقعة بالتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، عبر "إكس": نشدد على ضرورة التواصل والإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919)".