شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة تنظيم الإعلام": المملكة أسرع دولة بالعالم في فسح وتصنيف الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بين الحساب الرسمي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام عبر "إكس"، أبرز ماجاء في حديث الرئيس التنفيذي المكلف د.عبد اللطيف العبد اللطيف، خلال مشاركته في معرض IGNITE THE GAME تحت عنوان: "مستقبل الألعاب الإلكترونية في المملكة".

وأكد العبد اللطيف في كلمته أن الهيئة تعمل من خلال تنظيمها الجديد، على فسح وتصنيف الألعاب الإلكترونية لكل فئة عمرية، ويعد التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية مهما لأنه يراعي توافق محتوى الألعاب لمستخدميها".

المملكة وفسح وتصنيف الألعاب

كما أكد أن المملكة أسرع دولة بالعالم في فسح وتصنيف الألعاب، وتشارك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام دليل كامل للموزعين والمطورين يوضح معايير التصنيف العمري لكل فئة عمرية.

وشدد على أن الهيئة تعمل دائمًا على تجديد التنظيمات، لخلق سوق محلي يدعم الاقتصاد السعودي.