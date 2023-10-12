شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. الداخلية تقيم معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ معارضها المتنقلة في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بمجمع العرب مول في محافظة جدة، حتى يوم الأحد 30/ 3/ 1445هـ الموافق 15/ 10/ 2023 م.

وتهدف معارض وزارة الداخلية المتنقلة إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الوزارة في حملة "وطن بلا مخالف"، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، واستعراض عقوبات مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 و994 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.