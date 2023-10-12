شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة متوازنة نوعًا ما في القرعة التي كانت اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجارى.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة كلًا من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق في مجموعة متوازنة نوعًا ما وجاءت باقي المجموعات على النحو التالى:

المجموعة الأولي: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا بيساو، غينيا الإستوائية

المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، مورتيتانيا، أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا