انت الان تتابع بقيادة "كاسترو".. النصر يدشن تدريباته بعد الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 أكتوبر 2023, 8:16 مساءً

دشن فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تدريباته بعد فترة راحة 5 أيام منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي "كاسترو"، تزامنًا مع فترة التوقف الحالية بسبب أيام فيفا. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية، بعد أن أجرى الفريق مران الإحماء، وسط غياب 14 لاعبًا من الفريق غادروا الرياض للمشاركة مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولية. يُذكر أن النصر يستعد لاستضافة نظيره ضمك، السبت 21 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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