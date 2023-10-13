شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية: باشرنا ادعاء الفتاة التي تعرضت للضرب هي ووالدتها وشقيقاتها من قبل والدهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي.إلى أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول عن ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها للتهديد والحبس في المنزل من قبل والدهم، فقد تمت مباشرة الواقعة والوقوف على الحالة بالتنسيق مع الأمن العام.

وأكّد الرزقي إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة التواصل والإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).