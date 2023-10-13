شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لـ ميسي في مباراة الأرجنتين وبارجواي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ونظيره منتخب الباراجواي الأول لكرة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب التانجو، نظيره منتخب باراجواي الأول لكرة القدم، صباح اليوم 13 أكتوبر، ثم يحل ضيفا على نظيره منتخب بيرو، يوم 18 من نفس الشهر.

مفاجأة لميسي في مباراة بارجواي

وفقًا للصحفي الأرجنتيني "مارتين أريفالو"، فإن ريفربليت سيهدي ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي وعائلته خلال مباراة اليوم بوكس "VIP" خاص في المونيمنتال.

وأكد الصحفي الأرجنتيني أن البوكس يتسع إلى 12 شخص وتم تزيينه بصور الأسطورة ميسي والرقم 10.

منتخب الارجنتين يفوز علي بوليفيا بثلاثية

وواصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، نتائجه الجيدة محققا الفوز أمام نظيره بوليفيا بنتيجة (3-0)، في المواجهة التي جمعت المنتخبين خلال توقف سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب هيرناندو سيليس.

واستهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات مونديال 2026، بفوز صعب على الإكوادور بهدف أحرزه القائد ليونيل ميسي من ضربة ثابتة، ليصل بعد فوزه للنقطة السادسة في الصدارة.