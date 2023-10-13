شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أزمة بين النصر والفتح بسبب نجم الأهلي - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تحرك إدارة نادي النصر بطلب رسمي من نظيره الفتح، بنسبة النادي العاصمي من انتقال المهاجم فراس البريكان لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بأن نادي النصر طلب من نظيره الفتح، 15 في المائة من قيمة انتقال اللاعب الدولي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

شروط بيع البريكان لنادي الفتح

وبلغت قيمة صفقة انتقال فراس البريكان إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 35 مليون ريال سعودي، وبالتالي فإن نادي النصر طلب الحصول على مبلغ 5 ملايين و250 ألف ريال، من قيمة الصفقة.

وأوضحت "الرياضية" السعودية أن النصراويين كانوا قد وضعوا شروطًا على إدارة الفتح عند بيع عقد البريكان في يوليو 2021 مقابل 7 ملايين.

ومن أهم تلك الشروط التي وضعها مسئوولي نادي النصر، ضرورة مخاطبة نادي الفتح بالعرض الأعلى المقدم لهم حال وجود رغبة في البيع، مع وجود بند يتيح للأصفر العاصمي دفع المبلغ نفسه وإستعادة اللاعب.

وأضافت الصحيفة السعودية، أنه في حال لم يرغب النصر في الاستفادة من خدمات اللاعب فيحق لهم الحصول على الـ 15 في المئة من قيمة الانتقال والتي تم الاتفاق عليها تعاقديًّا.

من جهة أخرى، رد نادي الفتح على مطالبات النصراويين بأن فراس البريكان فسخ عقده ولم يتم بيعه، لذلك لم يتم إخطار النصر وبالتالي سقط حق الأصفر في الحصول على نسبة البيع.