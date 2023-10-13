شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى الاتحاد والمنتخب السعودي قبل مباراة نيجيريا - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم صدمة قوية، أثناء فترة التوقف الدولي الحالية، بعد تأكد معاناة عددا من لاعبي الفريق الأول الكروي بالنادي من الإصابة.

الاتحاد يستأنف تدريباته الجماعية

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية،، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، على هامش فترة التوقف الدولي الحالية التي تشهد خوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم مباراة قوية ضد نيجيريا.

وغاب عن تدريبات الصقور الخضر، النجم الشاب، زكريا هوساوي، وإكتفى بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

بينما تأكد غياب حسن كادش عن تدريبات المنتخب السعودي الأول الكروي بسبب شعوره بالآم في الفخذ، وتأكد غيابه مع هوساوي عن لقاء الغد أمام نيجيريا.

في حين غاب صانع الألعاب البرازيلي، إيجور كورنادو، عن تدريبات اتحاد جدة بسبب شعوره بالآم في الفخذ.

واختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم لمواجهة نيجيريا وديًا، اليوم الجمعة على "ملعب بورتيماو"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.