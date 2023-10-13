شكرا لقرائتكم خبر عن التويجري: يجب مضاعفة الجهود للحد من الكوارث المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" د. صالح بن حمد التويجري، أن مشكلة التغير المناخي قضية إنسانية، تتطلب مضاعفة الجهود لوضع حد لها، منعًا لوقوع أي كوارث مناخية مدمرة.

وقال التويجري في أثناء حديثه في أسبوع المناخ: لاحظنا زيادة مضطردة في الكوارث الناتجة من التغير المناخي، بسبب زيادة معدل الغازات الدفيئة، ولتخفيف هذه الأخطار الناتجة منها يجب على الدول الصناعية المتقدمة تحمل مسؤولياتها لتخفيض الانبعاثات الغازية، ووضع حد للتلوث البيئي ودعم الدول المحتاجة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما يجب على كافة الدول العربية تحديث خططها لمواجهة الكوارث والاستعداد لمواجهة آثارها.

الإصحاح البيئي

وأوضح أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تواصل جهودها في الإصحاح البيئي، وسبق أن أطلقت مبادرتين، الأولى لزراعة 500 مليون شجرة في كل الدول العربية، والثانية لإعادة تدوير النفايات للمحافظة على البيئة.

وتابع: جهزنا المركز العربي للاستعداد للكوارث بتقنية التنبؤ بالكوارث البيئية قبل حدوثها، ونسعى لخلق شراكات مع الأرصاد لإطلاق خدمة الانذار المبكر، ونعمل حاليًا على نشر الوعي البيئي من خلال هيئاتنا وجمعياتنا الوطنية في كل البلاد العربية، وبناء قدرات جمعياتنا العربية المحتاجة لمواجهة الكوارث وزيادة فاعليتها.

وأشار إلى أن تواصلهم مستمر مع جامعة الدول العربية لزيادة الجاهزية للاستعداد لكوارث البيئة.