شكرا لقرائتكم بجهود محمد بن سلمان.. استراتيجية عسير قمم وشيم تخطو إلى الأمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - إنجازات تتوالى على أرض السعودية تحت مظلة رؤية 2030 ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان آخرها إعلان سموه إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

استراتيجية عسير قمم وشيم

ويأتي إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد في إطار دعم ومتابعة سموه لتحقيق استراتيجية عسير “قمم وشيم”، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي أطلقهما سموه عام 2021، حيث سيسهم المخطط العام الجديد في تحسين جودة الحياة لساكني المنطقة، وتعزيز السياحة للوصول إلى 10 ملايين سائح من داخل وخارج المملكة، والمتسقة مع رؤية السعودية 2030.

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هذا ويعكس إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد اهتمامه بأصالة منطقة عسير وإبراز تميزها الثقافي العريق، كما يعكس ذلك أهمية منطقة عسير وما تشهده من نقلات نوعية وتحولات إيجابية على كافة الأصعدة.

واجهة سياحية جاذبة

ويؤكد المراقبون، أيضاً أن إطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- للمخطط العام لمطار أبها الجديد، تعزيزاً لريادة منطقة عسير وجعلها واجهة سياحية جاذبة على مدار العام، ومحققة لمستهدفات الاستراتيجيات الوطنية للسياحة والطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

أيضا يهدف المطار الجديد إلى جعل مدينة أبها رائدة على كافة المستويات، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجيات الوطنيـة للطيران والسياحة المتوائمة مع استراتيجية عسير “قمم وشيم”، ولدور مطار أبها الدولي في جذب السياحة لمنطقة عسير وتنميتها.

تصميم مطار أبها الجديد

أما عن تصميم مطار أبها الدولي الجديد، فقد جاء متسـقـاً مـع الهوية المعمارية لمنطقة عسير، لكي يصبح أيقونة سياحية جاذبة ومفعلاً رئيساً لتعزيز السياحة بالمنطقة، وذلك بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

13 مليون مسافر سنوياً

ويؤكد الخبراء، أن المطار سيكون قادراً بإذن الله على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1,5 مليون مسافر، بزيادة تقارب عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى خدمة أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً مقارنة بـ30 ألف رحلة حالياً، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الرحلات الحالية.

هذا ويتضمن المشروع بناء صالة جديدة تصل مساحتها إلـى 65 ألف متر مربع مقارنة بـ10٫5 آلاف متر مربع التي تبلغها مسـاحة الصالة الحالية.