شكرا لقرائتكم المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد نقلة نوعية وخبر منتظر منذ سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تسير المملكة بخطى ثابتة نحو المستقبل، مقدمة يومًا بعد يوم المزيد من الإنجازات برعاية مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكان آخرها إعلان ولي العهد اليوم الخميس إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

ويأتي إطلاق ولي العهد للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد في إطار دعمه ومتابعته لتحقيق إستراتيجية عسير “قمم وشيم”، والإستراتيجية الوطنية للطيران اللتين أطلقهما سموه عام 2021، حيث سيسهم المخطط العام الجديد في تحسين جودة الحياة لساكني المنطقة، وتعزيز السياحة للوصول إلى 10 ملايين سائح من داخل وخارج المملكة، والمتسقة مع رؤية السعودية 2030.

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نقلة نوعية

وعبر منصة إكس، رصدت “متابعات الخليج 365” العديد من الإشادات والتعليقات على المشروع المرتقب، حيث قال عبدالهادي بن أحمد المنصوري: إن الإستراتيجية الوطنية للطيران أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية ولي العهد، ومشروع مطار أبها الدولي الجديد هو نقلة نوعية وتكامل مع قطاع الضيافة ومشاريع قمم السودة التي تم إطلاقها شهر سبتمبر الماضي، فخر للوطن ولمنطقة عسير هذا المشروع الرائع.

أما عبدالرحمن بن مشبب الأحمري فقال: شكرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير تركي بن طلال على هذا المشروع العملاق الذي سوف يسهم في دعم المنطقة وزوارها، شيء رائع وتصميم يحاكي المنطقة، للأمام ومتفائلين جدًّا به، فعلًا عسير وجهة للعالم وستكون أكثر من ذلك.

خبر منتظر منذ سنوات

وعلق محمد بن عبدالله العمري بقوله: كم كنا بانتظار هذا الخبر منذ سنوات والآن تحقق وبتميز لم يكن يحلم به أكثر المتفائلين، نعم إنه عصر الإنجاز والتطوير عصر ملك الحزم وأمير العزم، الحمد لله حمدًا كثيرًا يوازي نعمة الكثيرة، أقول ذلك من معاناة عملي مديرًا للخطوط السعودية في أبها وعسير لحوالي سنوات منذ عام 1994م إلى عام 2001م كنا ولا زال المطار يعاني ونعاني من ضيق الصالات ومعاناة المدرج والخدمات وعدم وجود بوابات متحركة وضيق المواقف وقلة الخدمات وتداخل الصالات الدولية مع الداخلية، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى الأمام يا بلادي.

من جهته قال فهد بن نقاء: حقيقة، ما نشاهده من تطوير للمناطق السياحية واللمسات الابداعية بتوجيهات ومتابعة من ولي العهد وآخرها مشاريع قوية ستعود بالنفع على أهالي أبها والجنوب والسعودية عامة من توفير وظائف وتدفق السياح فأهلًا بالجميع من دول العالم في عسير.