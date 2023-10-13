شكرا لقرائتكم السديس: سنصنع أكبر قصة نجاح لتعليم القرآن وتحفيظه في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تجسيدًا للاهتمام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وتعظيمهما، وتعضيد مستواهم في مجال حفظهما؛ رعى رئيس الشؤون الدينية، الشيخ عبدالرحمن السديس، حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفاظ الحرمين، والذي أقامه معهد الحرم المكي، واعدًا إياهم بتقديم مزيد من الدعم والتشجيع؛ لإكمال مسيرتهم في حفظ كتاب الله- تعالى- وسنة المصطفى ﷺ، والاهتمام بالعلوم الشرعية.

تسخير التقانة

وأكد الشيخ السديس في الكلمة التي ألقاها في حفل التكريم عن بعد؛ أن رئاسة الشؤون الدينية؛ ستسخر التقانة والتطبيقات الذكية والإعلام الرقمي؛ لتعظيم حلقات تحفيظ القرآن وتجويده وسائر العلوم الشرعية، موضحًا: أن تعليم القرآن والسنة النبوية والاهتمام بهما حفظًا وفهمًا وتطبيقًا؛ ستكون أكبر قصة نجاح وسطية للمملكة إلى العالم.

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وأضاف: أن رئاسة الشؤون الدينية؛ تعد المسابقات الطلابية في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمتون العلمية؛ إحياء لدور الحرمين الشريفين الديني الوسطي في تنشئة الأجيال، وبناء سواعد الأمة والوطن؛ المؤصلة علميًّا ومعرفيًّا، على أصالة منهج الإسلام ووسطيته واعتداله.

ولفت إلى أن إقامة المسابقات الطلابية؛ في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمتون العلمية، في رئاسة الشؤون الدينية ليس فقط لتهيئة الطلاب للحفظ فحسب؛ بل لفهمه وإقامة حروفه وحدوده، وتطبيقه، والاستزادة بإضاءات الوحيين القيمة، وبناء الشخصية العلمية الدينية الوسطية الرصينة.

غرس قيم المنافسة

وتهدف رئاسة الشؤون الدينية من إقامة المسابقات الطلابية؛ في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمتون العلمية؛ إلى غرس قيم المنافسة الشريفة، وتعزيز روح المشاركة العلمية، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي، وصقل المواهب والمهارات الطلابية، فضلًا عن دعمهم علميًّا وماديًّا ومعنويًّا؛ لإكمال مسيرتهم في حفظ كتاب الله- تعالى- وسنة المصطفى ﷺ، والاهتمام بالعلوم الشرعية.

كما تهدف المسابقة إلى تقوية الطالب في مقررات القرآن والتفسير والحديث في المعهدين والكليتين، وتأصيل الطالب علميًّا، والارتقاء بمستواهم، وبث روح التنافس بين الطلاب وحفظ أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وتكمن أهمية المسابقة كونها تعزز أثر المنافسات العلمية في تحفيز الطلبة على الارتقاء بمستواهم العلمي وتعمد على تعزيز ارتباط العلم الشرعي بالحفظ والضبط لأصوله، وتسهم في تعزيز مكانة الحفظ في العلم الشرعي.

وتعد مســابقة حفاظ الحرمين، التي أشرفت على تنظيمها ومتابعتها إدارة معهد الحرم المكي الشريف؛ مسابقة تنافســية بين طلبة معهدَي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ في إتقان القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، والمتــون العلميــة، من خلال فروع المسابقة السبعة، والتي تهدف إلــى الارتقــاء بمســتوى الطــلبة في ضبــط نصــوص الوحييــن وتعظيمهما، وربط العلم الشرعي بالحفظ والضبط والإتقان لأصوله.