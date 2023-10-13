شكرا لقرائتكم وضع حجر الأساس لـ 16 مشروعًا بلديًّا في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، مقر أمانة منطقة حائل خلال زيارته التفقدية للمنطقة، حيث التقى أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي وعددًا من قيادات الأمانة؛ للوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع البلدية في المنطقة، وسير العمل في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها حاليًّا، مشددًا على ضرورة إنجازها في الوقت المحدد لخدمة متابعات الخليج 365 والمقيمين وزوار المنطقة، كما زار مركز خدمة 940 بمقر الأمانة واطلع على سير العمل فيه، ودشن بعد ذلك منصة تمكين ومركز ازدهار المدن في الأمانة.

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تقنيات حديثة

ووقف الحقيل خلال الزيارة على مشاريع تحسين المشهد الحضري بالمنطقة، واطلع على التقنيات الحديثة المستخدمة لرصد التشوه البصري باستخدام الذكاء الاصطناعي كأول تطبيق عملي تقوم به “أمانة حائل” على مستوى المملكة يتيح سرعة أكبر في الرصد والمعالجة والمتابعة والتقييم، كما زار مركز إتمام التابع للوزارة واطلع على الجهود المقدمة لخدمة المطورين العقاريين بالمنطقة، ووقف على بعض المشاريع التنموية بمدينة حائل؛ شملت: (متنزه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومتنزه السلام، وممشى الفجر، وحديقة الورود، وممشى كورنيش الشبيلي).

تدشين متنزه الأمير سعود

وشهد الحقيل حفل تدشين متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بالمنطقة برعاية أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ووضع حجر الأساس لـ 16 مشروعًا بلديًّا، كما شهد افتتاح حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن بعد إنهاء أعمال التطوير والتأهيل فيها تماشيًا مع برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وشهد رعاية أمير المنطقة لتسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان بمنطقة حائل والذي شمل أكثر من 100 مستفيد ومستفيدة.