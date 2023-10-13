السعودية | “المعلمات” يتفوقن على “المعلمين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة للتأكيد على الدور الريادي للمرأة السعودية في القطاعات التعليمية، ارتفاع نسبة المعلمات في المنظومة لتصل إلى 51.8% مقارنة بنسبة الرجال.

وأوضح المجلس، أن نسبة النساء في التعليم العالي (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) بلغت 49.99%

وحول التقدم الذي حققته المرأة بقطاعات التعليم، أشار إلى أن نتائج تمكين المرأة بالتعليم ظهرت من خلال زيادة مشاركتها في المنظومة وتقلدها مناصب قيادية عليا، فضلاً عن مبادرتها في تحسين الممارسات التربوية وتنمية مهارات المجتمع.