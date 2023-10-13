العاهل الأردني يدعو إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور الأردن حالياً.

وأكّد العاهل الأردني، خلال اللقاء، ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين، ووقف التصعيد والحرب على غزة، إضافة إلى ضرورة بناء أفقٍ سياسي؛ لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع مزيدٍ من دوامات العنف والحروب في المنطقة.

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