"الهيئة الملكية لمكة" تعلن خدمة 100 مليون مستفيد من حافلات مكة خلال مليون و700 ألف رحلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 10:27 صباحاً

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المُقدّسة عن خدمة 100 مائة مليون مستفيد في حافلات مكة بعدد رحلاتٍ تجاوز مليونًا و700 ألف رحلة، استفاد منها سكان مدينة مكة المكرّمة وزائروها؛ لتكون ضمن أكثر خدمات النقل العام استخداماً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مدة زمنية مقدارها عام ونصف العام. وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة، أن مشروع حافلات مكة أسهم بدوره في سدّ فجوة الازدحام وحقّق تطلُّعات سكّان مدينة مكة وزوارها، وحلَّ نجاحه بالأدوار التكاملية التي عملت عليها الهيئة؛ بهدف تبادل الخبرات ووضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية مع كلٍ من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبرنامج ضيوف الرحمن، وإمارة منطقة مكة المكرّمة، وأمانة العاصمة المُقدسة؛ حيث تميّزت حافلات مكة بكونها حديثة متطورة صديقة للبيئة مضادة للانبعاثات الكربونية. جديرٌ بالذكر أن مشروع حافلات مكة اندرجَ أخيرًا تحت المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرّمة الذي تشرف على أعماله الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المُقدّسة.

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