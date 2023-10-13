طرح مخطط الملقا في محافظة الخرج للبيع بالمزاد العلني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 10:30 صباحاً

أعلنت شركةُ نجمة المَدائن للعقاراتِ المُتخصِّصةِ في التطوير العقاري وإقامة المزادات، عن إقامة مزادٍ علنيٍّ لبيع مُخطَّط الملقا في محافظة الخرج، بالشراكة مع شركة مجموعة نجمة المدائن، وشركة إبراهيم الحديثي للاستثمار، والمزمَع إقامته، يوم السبت الموافق 21/ أكتوبر/ 2023م، في قاعة القصر للاحتفالات والمؤتمرات. ويقع مُخطَّط الملقا في قلب محافظة الخرج، ويتبَّوأ مركزًا جغرافيًّا هامًّا على تقاطع طريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز، في موقعٍ يُعَدُّ من أهم المواقع التي تحظى بطلبٍ عالٍ للسكن والاستثمار، وعلى مساحةٍ تزيد على 930 ألف متر مربع بأراضٍ متعددةٍ تتنوَّع استخداماتها بين سكنيٍّ، وتجاريٍّ، وتجاريٍّ متعدِّد الأدوار؛ ليُقدِّم منتجاتٍ عقاريةً تُوائِم أهدافَ البرنامج الإسكانيّ الذي يسعى بشكلٍ دَؤُوبٍ لِتغطية احتياج نُموِّ الحياةِ المتسارع في المملكة. كما يتميَّزُ المُخطَّط بموقعه الحيويِّ على مَقرُبةٍ من العديد من المعالم الهامَّة للمحافظة، كقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، والحديثي مول، ومستشفى الحبيب، وبإطلالةٍ على بُرج الخرج، المَعْلَم الأهمّ للمحافظة؛ ليُشكِّل بذلك خيارًا أمثَل ومكانًا أكمَل للباحثين عن استثمارٍ آمِنٍ مُتميِّز، في موقعٍ يتمتَّعُ بحِرَاكٍ وازدهارٍ عُمرانِيٍّ كبير.

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