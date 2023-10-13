انت الان تتابع "فلكية جدة": الإثنين غرة ربيع الآخر 1445 استنادًا إلى الحسابات الفلكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرّمة يوم غد السبت (يوم التحرّي) عند الساعة 05:51 مساءً قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيتبع وصول القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر عند الساعة 08:55 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة بالتزامن مع كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

وعدّ الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وقال "أبو زاهرة": اليوم التالي الأحد 30 ربيع الأول ستغرب الشمس من أفق مكة المكرّمة عند الساعة 05:57 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (05) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات وإضاءته (0.7 %)، وسيغرب عند الساعة 06:24 مساءً بعد (27 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ربيع الآخر "فلكياً (حسابياً)".

وأضاف: "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق)، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي".