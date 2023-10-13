انت الان تتابع انطلاق سباق الميادين للهجن في "الوجه" بمسافة 3 كم تشمل 11 شوطاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 10:43 صباحاً

انطلق، اليوم، على ميدان محافظة الوجه النموذجي، سباق الميادين الذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للهجن، ويستمر لمدة يومين. وشمل السباق فئة الحقايق البكار بمسافة قدرها 3 كم, بعدد أشواط 11 شوطاً، حيث حصل على المركز الأول في الشوط الأول لفئة الحقايق البكار المطية "العبور" للمالك أحمد سليمان الربيض. يذكر أن جميع الأشواط الـ 11 مدعومة بجوائز مالية مقدمة من الاتحاد السعودي للهجن، وستستكمل بقية أشواط السباق غداً على فترتين صباحية ومسائية لمسافات متنوعة، وسيشتمل السباق على فئات اللقاح والجذاع والثنايا والحيل.

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