انت الان تتابع "النتائج ستكون مدهشة".. استشاري سلوك لأولياء الأمور: تحدثوا مع أبنائكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 10:46 صباحاً

أكّد استشاري نمو وسلوك الأطفال والمراهقين د. حسين الشمراني، أهمية أن يحاور الوالدان أبناءهما، لرفع قدراتهم على النقاش وإبداء الرأي، وبناء علاقات إيجابية بينهم جميعاً. وعدَّ الحوار مع الأبناء أحد أهم طرق التواصل وبناء علاقة إيجابية مع الطفل والمراهق، وأوضح أنها تقوي لغته وقدرته على إبداء رأيه والنقاش مع الآخرين. ودعا الشمراني؛ أولياء الأمور، ‏لإيجاد مساحة حوار يومي مع أطفالهم باستمرار، ولهم أن يلاحظوا تأثير ذلك عليهم، وقال: "ستدهشكم النتائج".

كانت هذه تفاصيل خبر "النتائج ستكون مدهشة".. استشاري سلوك لأولياء الأمور: تحدثوا مع أبنائكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.