بالفيديو.. خطيب الحرم المكي يدعو الله باكياً لتحرير الأقصى

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محمد بن مسعود - الدمام - غالبت خطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة خياط؛ الدموع، وهو يدعو الله باكياً، تحرير المسجد الأقصى ونصرة الفلسطينيين.

ودعا "خياط"؛ متأثراً في خطبة الجمعة اليوم، الله تعالى: "اللهم حرّر المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في فلسطين، وكن معهم معيناً وظهيراً ومؤيداً".

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