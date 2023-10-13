شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من حمدي فتحي عقب هدفه أمام زامبيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الدولي المصري حمدي فتحي، نجم وسط الوكرة القطري، علي التعليق عن فوز منتخب مصر الصعب علي نظيره منتخب زامبيا، في المواجهة الودية التي جمعت بين المنتخبين أمس.

حيث أعرب حمدي فتحي عن سعادته بهدف اللقاء الوحيد الذي سجله اللاعب لصالح منتخب الفراعنة في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

حمدي قال:" الجميع توقع انخفاض مستويي بسبب رحيلي إلى الدوري القطري بعد خروجي من النادي الأهلي، أعلم ما قيل عني في هذه الفترة ".

واستدرك:" الدوري القطري قوي للغاية وليس مثلما يتوقع البعض، أنه أحد أقوي الدوريات العربية وأصبح في تطور كبير خلال السنوات الأخيرة ".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجزائر يوم الاثنين القادم، في ودية المنتخبين الختامية، علي أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.