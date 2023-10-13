مقتل 13 أسيرًا إسرائيليًا في الغارات على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن 13 أسيرًا إسرائيليًا قد لقوا مصرعهم في الغارات التي استهدفت قطاع غزة في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت "القسام" في بيان: إن 13 أسيرًا إسرائيليًا في غزة لقوا مصرعهم بسبب القصف الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن 6 من هؤلاء قد قضوا في الغارات على شمال القطاع في مكانين مختلفين، بينما لقي سبعة آخرون حتفهم في عدة أماكن من محافظة غزة، بحسب بيان الجناح العسكري للحركة.

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