مقتل مدرّس وإصابة شخصيْن بجروح بالغة في عملية طعن بالسكين في مدرسة شمال فرنسا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 11:14 صباحاً

قُتل شخصٌ وأُصيب آخران بجروح بالغة إثر اعتداءٍ بالسكين وقع الجمعة بمدرسة في "أراس"- شمال فرنسا، حسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية. وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، عبر منصة إكس، بأنه تمّ القبض على منفّذ الهجوم. وشهدت مدرسة في "أراس" شمال فرنسا عملية طعن بالسكين قُتِلَ خلالها أستاذ وأُصيب شخصان بجروح بالغة صباح الجمعة، على ما أفادت به السلطات المحلية ومصدر في الشرطة.

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