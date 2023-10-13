"الميرور": كريستيانو رونالدو سيمدد عقده مع "النصر" حتى 2027

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 11:50 صباحاً

كشفت صحيفة "Mirror" البريطانية أنه من الممكن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب "النصر" تمديد عقده مع الفريق مع حتى يونيو 2027. وكان نادي النصر قد تعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد حتى نهاية عام 2025. وأفادت الصحيفة البريطانية بأن اللاعب البرتغالي الذي ينتهي عقده مع 2025، يفكر في تمديد عقده مع "النصر" حتى 2027، مشيرةً إلى أن رونالدو يبدو ملتزمًا تمامًا بعقده مع "النصر". وقالت الصحيفة: إن رونالدو الخليج 365 وأن ألمح إلى أنه سيلعب عام 2027، عندما يبلغ من العمر 42 عامًا، لذا من المحتمل تمديد عقده مع "النصر" حتى هذا الوقت. ويحتل نجم "النصر" البرتغالي صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة برصيد 10 أهداف.

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