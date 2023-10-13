انت الان تتابع غير مضلّل.. 6 تعليمات من "سوق المال" يجب أن تشملها "إعلانات الشركات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 1:19 مساءً

حدّدت هيئةُ السوق المالية 6 تعليمات يجب أن تشملها إعلانات الشركات، مشيرة إلى أهمية الالتزام بهذه التعليمات. وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشركة التي ترغب في نشر إعلان لخبر أو تطور جوهري، أن تتبع عدة تعليمات عامة يجب توافرها في إعلانها. وبيّنت أن هذه التعليمات تتمثل في: "أن يكون الإعلان كاملًا وواضحًا وصحيحًا وغير مضلّل، وتقديم وصف مفصل لأي تطور جوهري، مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به، وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية يجب ذكر الأثر المالي لهذا التطور". وأضافت: "على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري، وفي حال وجود أطراف ذات علاقة مرتبطة بالحدث المعلن عنه، يجب الإفصاح عن بياناتهم، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري".

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