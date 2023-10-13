أكثر من 100 اتحاد تدعم ملفّ استضافة السعودية كأس العالم 2034

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 1:21 مساءً

تخطّى عددُ الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم؛ أكثرَ من 100 اتحاد أهلي حتى مساء الخميس. ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة المونديال. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، الاثنين الماضي، إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر، عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًّا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتعتزم المملكةُ في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيمَ نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير. وانضمّت 5 اتحادات أهلية لكرة القدم خلال الساعات الماضية لقائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة مونديال 2034، هي: الصين تايبيه، بالإضافة إلى كلٍّ من: سيراليون، مالي، سيشيل وجزر الكايمن، ليتخطّى حاجز الاتحادات المؤيدة أكثر من 100 اتحاد أهلي.

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