الصحة الفلسطينية تعلن آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزّة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1799 قتيلاً وأكثر من 6388 جريحًا في غزة، وإلى 44 قتيلاً وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لوزارة الصحة، فقد وصل نحو 250 جريحًا غلى مشافي الضفة الغربية اليوم الجمعة.

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