انت الان تتابع "الأونروا" تنقل مركز عملياتها في غزة إلى جنوب القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 1:37 مساءً

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أنها نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى موقع في جنوب قطاع غزة؛ لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها للموظفين ولاجئي فلسطين في القطاع. وقالت جولييت توما مديرة الاتصال في الأونروا، في بيان: "الوكالة تحث قوات الاحتلال الإسرائيلية على حماية كل المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس". وأضافت: "تلك المرافق تابعة للأمم المتحدة، ويجب حمايتها في جميع الأوقات، ويتعين ألا تتعرض أبدًا للهجوم استنادًا للقانون الإنساني الدولي".

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