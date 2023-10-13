انت الان تتابع المقاومة تستهدف مقرّ القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 1:38 مساءً

أعلنت "كتائبُ القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت مقرَّ قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250". وقالت كتائب القسام في منشور عبر "تلغرام": "ردًّا على التهجير والمجازر بحقّ المدنيين.. كتائب القسام تستهدف مقرّ قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلّة بصاروخ عياش 250". وأعلن الناطقُ باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في وقت سابق اليوم؛ "إطلاقَ صاروخ عياش 250، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة تستهدف مقرّ القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.