انت الان تتابع لحشد 294 مليون دولار.. الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لإغاثة الأراضي الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداءً عاجلًا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومائتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب، في بيان: "ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) -التي يشملها النداء- تقوم بدور فريد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسة التي توفر الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنية التحتية للمخيمات، لمليون وخمسمائة ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة.

وتخدم الأونروا في الضفة الغربية، 1.1 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها.

وشدد المكتب الأممي على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم؛ لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.