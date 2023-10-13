انت الان تتابع وزير الخارجية يناقش مع نظرائه في الهند والنرويج والبرازيل التطورات في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 5:59 مساءً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالات هاتفية اليوم مع وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، ووزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت، ووزير خارجية البرازيل مأورو فييرا. وناقش الوزير خلال محادثات منفصلة معهم تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتضرُّر المدنيين العُزَّل من استمرار العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري. وشدَّد وزير الخارجية على ضرورة رفع الحصار عن غزة، وأن تلتزم إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، مؤكدًا أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. وحث وزير الخارجية البرازيل، بحكم دورها بوصفها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن عبر الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية، مؤكدًا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وتحديدًا القرارات رقم 242 (1967)، ورقم 338 (1973)، ورقم 1515 (2003)، ورقم 2334 (2016)، بما يؤسس لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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