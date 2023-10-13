انت الان تتابع شرطة "العارضة" تقبض على شخص لترويجه (77.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بجبل سلا في منطقة جازان على مواطن؛ لترويجه (77.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبَّأة في تجاويف مركبة يقودها، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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