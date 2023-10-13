انت الان تتابع وزارة الخارجية: السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة وتدين استهداف المدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 6:29 مساءً

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العُزَّل هناك. وأوضحت وزارة الخارجية أن السعودية جدَّدت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، ولاسيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعدُّ خرقًا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة. وقالت الوزارة إن السعودية طالبت برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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