انت الان تتابع "الخليج 365" ترصد الأمطار الغزيرة بجازان.. تحذيرات للدفاع المدني وأمانة المنطقة تكثف جهودها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تعيش منطقة جازان منذ عصر اليوم وسط أمطار غزيرة، أسهمت في تنقية الجو، بينما عجت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وهطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة.

وتهيب المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

فيما كثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.

وأوضحت الأمانة أن فِرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية، واستجابة سريعة على مدار الساعة، إضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه، والتعامل معها خلال فترة الأمطار.. مؤكدة جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.