شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون مستفيد من "حافلات مكة" خلال فترة التشغيل التجريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة 100 مليون مستفيد في "حافلات مكة" بعدد رحلات تجاوز مليونا و700 ألف رحلة، استفاد منها سكان وزائري مدينة مكة المكرمة.

لتكون حافلات مكة ضمن أكثر خدمات النقل العام استخداما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مدة زمنية مقدارها عام ونصف.

سد فجوة الازدحام

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، أن مشروع حافلات مكة أسهم في سد فجوة الازدحام وحقق تطلعات سكان مدينة مكة وزوارها، وحل نجاحه في الأدوار التكاملية التي عملت عليها الهيئة، بهدف تبادل الخبرات ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية مع كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبرنامج ضيوف الرحمن، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة.

وتميزت حافلات مكة بكونها حديثة متطورة صديقة للبيئة مضادة للانبعاثات الكربونية.

واندرج مشروع حافلات مكة مؤخرا تحت المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة، الذي تشرف على أعماله الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.