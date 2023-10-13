شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث رفع الحصار عن غزة مع نظيره البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، استمرار العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكّد سموه رفض استهداف المدنيين العزّل بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، وضرورة رفع الحصار عن غزة.

وقف العمليات العسكرية

حثّ سموه البرازيل بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية.

وأكد سموه أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.